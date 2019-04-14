«تشريعة البرلمان» توافق على التعديلات وتحصن المجلس

14 أبريل 2019 - 09:36 م

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي على مقترح التعديلات الدستورية، وذلك خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جاء ذلك بعدما وافق الأعضاء على جميع المواد المطروحة للمناقشة.

وحرصت اللجنة على إضافة نص يحصن المجلس الحالي، من الحل، بسبب تخصيص كوتة للمرأة بنسبة 25?، حيث تخوف الأعضاء من تعرض المجلس الحالى للطعن دستوريا، لعدم وجود تلك النسبة به.

وتقضى المادة المُستحدثة، والتي تحمل رقم (244 مكرر)، بأن تسرى أحكام الفقرة الأولى من المادة (102) بشأن تخصيص ما لا يقل عن ربع عدد مقاعد المجلس للمرأة، بدءًا من الفصل التشريعي المقبل.

ومن المقرر أن يتم عرض التعديلات على الجلسة العامة، الثلاثاء المقبل، للمناقشة والتصويت النهائي عليها.