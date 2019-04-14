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الأهلي يخسر البطولة الأفريقية أمام النجم الساحلي

الرياضة

الأهلي
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محمد فضل- متابعات

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خسر الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني السلوفيني نيكولا ماركوفيتش، أمام نظيره النجم الساحلي التونسي بنتيجة (28-24)، في نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية المقامة بالمغرب خلال الفترة من 5 وحتى 14 أبريل الجاري.

وكان الشوط الأول انتهى لصالح النجم الساحلي بنتيجة (18_11).

أقيمت المباراة على صالة مولاي حسن بمدينة وجدة المغربية.

وكان الأهلي صعد للنهائي بعد فوزه على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 30 - 27، فيما تأهل النجم الساحلي بعد فوزه على مولودية وجدة المغربي بنتيجة 31 - 26.

التقى الأهلي مع النجم الساحلي في ختام لقاءات المجموعة الثانية من دور المجموعات، وانتهى اللقاء بالتعادل بنتيجة 29 - 29.


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