«أبوتريكة» عن هدف «صلاح»: قالوا عنه «مُفجّر» ففجر شباكهم

14 أبريل 2019 - 09:47 م

أشاد محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة القدم، بالهدف الذي سجله الدولي المصري محمد صلاح لفريقه ليفربول اليوم في مرمى تشيلسي خلال لقائهما بالدوري الإنجليزي.

وقال أبو تريكة، الذي يعمل محللاً لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية بعد نهاية مباراة ليفربول وتشيلسي على ملعب "أنفيلد": "جماهير تشيلسي وصفت محمد صلاح بالمفجر".

وأضاف: "طبعا، هو مفجر ولكن يفجر مرمى الخصوم وفجر مرمى تشيلسي بطريقة محترمة ورياضية". وتابع: "في رأيي، هذا الهدف أفضل مما حقق به محمد صلاح جائزة بوشكاش في الموسم الماضي".

واستدرك أبو تريكة: "هدف بمهارة كبيرة، وأعجبني تكنيك تسديده للكرة لأنه صعب وعلى بعد 5 كيلومترات، لكنه كان لديه قرارًا مسبقًا بالتسديد بهذه الصورة".

وزاد: "هدف به مهارة كبيرة وطريقة تحرك جسده بعد ابتعاد الكرة عنه رائعة ودائمًا أقول له إن ربنا منحك موهبة الرد على المنتقدين في الوقت المناسب".

وفسر أبوتريكة طريقة احتفال صلاخح بالهدف، قائلاً: "تقريبًا سبب احتفاله اليوم هو وجود حملة يوجا للسلام لكني لست متأكدًا من ذلك، وهذا يثبت أنه رجل سلام وليس له أي علاقة بأمور أخرى".

واستكمل: "اعتقد أن هذا الهدف هو الرد القاطع من محمد صلاح على جميع منتقديه، والآن ينافس على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ19 هدفًا على الرغم من وصف البعض لموسمه بالسيء، وكان على مدار المباراة متفوقًا على إيمرسون (ظهير أيسر تشيلسي)".