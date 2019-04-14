  • الإثنين 15 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:59 ص
بحث متقدم
موسى

"موسى" يكشف تفاصيل تسريب الجماعة الإرهابية لأسرار الدولة

أديب

تعليق مثير لـ"أديب" على تأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية

تريكة وصلاح

«أبوتريكة» عن هدف «صلاح»: قالوا عنه «مُفجّر» ففجر شباكهم

البشير

قصر "البشير" يكشف كواليس الساعات الأخيرة

ارشيفية

داعية سلفي يحذر السودانيين من «الإخوان» عقب عزل البشير

بن سلمان

منح «بن سلمان» جائزة الشخصية الأكثر تأثيرًا في العالم

محمد صلاح

رد مُفحم من «صلاح» على هجوم جماهير«تشيلسي»

علاء الأسواني

مذيع الجزيرة يُحرج«الأسواني» والأخير: «بلوك»

الرئيس السيسي

«السيسي» لن يترشح للرئاسة في 2022

الطالب

الطالب صاحب«فضيحة الأزهر» يكشف مفاجأة عن الواقعة

بالفيديو..

تعليق مثير لـ"أديب" على تأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية

آخر الأخبار

أديب
أديب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تعليق مثير لـ«أمين» على المطالبة بإجازة لـ«الحائض» من العمل

#

النجم الساحلي يتأهل إلى نهائي كأس زايد

#

فرص الزمالك في التأهل لدور الـ8 بالكونفدرالية

#

أول تعليق لـ«فلوكس» على «انفصاله» عن هنا شيحة

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز الزمالك على حسنية أغادير الجزائري في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية قائلا: «مبروك للزمالك حاجة  سعيدة».
وقال أديب، خلال برنامج «الحكاية»، المُذاع  على قناة mbc مصر اليوم الأحد 14 ابريل : «أهنئ الزمالك علي المكسب والتأهل، واحد صفر زي اتنين، المهم كسبنا ومبروك للزمالك».
وأضاف: «حاجة سعيدة كنا أوفياء وسنظل أوفياء، ومكسب يبرد نارنا اللي كانت مولعة بسبب المصري».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (4)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يعبر حسنية أغادير ويتأهل لنصف نهائي "الكونفيدرالية"
» "الزراعة" ترفع حالة الطوارئ بسبب هذا الأمر الخطير
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» شاهد: مصر تدخل موسوعة جينس بمحور روض الفرج
» الأهلي يخسر البطولة الأفريقية أمام النجم الساحلي
» شاهد.. هدف عالمي لـ «محمد صلاح» في مرمى تشيلسي
» انتحار عامل شنقًا داخل منزله.. تعرف على السبب
» حبس مدير مدرسة سنتين ومعلم 6 سنوات
» "المركزى" السودانى يجمد أرصدة وحدات حكومية
» ماذا قال «علاء مبارك» عن هدف «محمد صلاح» في مرمى تشيلسي؟
» مقتل "الوالي" العسكري لداعش شرقي العراق

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:05 ص

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول