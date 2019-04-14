  • الإثنين 15 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر01:00 ص
بحث متقدم
موسى

"موسى" يكشف تفاصيل تسريب الجماعة الإرهابية لأسرار الدولة

أديب

تعليق مثير لـ"أديب" على تأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية

تريكة وصلاح

«أبوتريكة» عن هدف «صلاح»: قالوا عنه «مُفجّر» ففجر شباكهم

البشير

قصر "البشير" يكشف كواليس الساعات الأخيرة

ارشيفية

داعية سلفي يحذر السودانيين من «الإخوان» عقب عزل البشير

بن سلمان

منح «بن سلمان» جائزة الشخصية الأكثر تأثيرًا في العالم

محمد صلاح

رد مُفحم من «صلاح» على هجوم جماهير«تشيلسي»

علاء الأسواني

مذيع الجزيرة يُحرج«الأسواني» والأخير: «بلوك»

الرئيس السيسي

«السيسي» لن يترشح للرئاسة في 2022

الطالب

الطالب صاحب«فضيحة الأزهر» يكشف مفاجأة عن الواقعة

بالفيديو..

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

آخر الأخبار

حالة الطقس
حالة الطقس

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

#

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

#

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

#

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

أكد د.أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الربيع يعتبر من أسوأ أنواع الفصول من ناحية المناخ والطقس على مدار العام، حيث إنه يحمل العواصف الترابية والأمراض الكثيرة، إضافة إلي التغيرات المفاجئة الحادة في درجات الحرارة.
وأوضح «عبدالعال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن التغيرات المناخية المضطربة التي يشهدها فصل الربيع حاليا ليست وليدة الأعوام الأخيرة، معقبا: «طقس معتاد في مصر على مدار التاريخ».
وتابع "أن أفضل فصول العام في مصر هو فصل الخريف، لافتا إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة غدا، حيث تصل إلى 21 درجة مئوية، مؤكدا أن هناك هناك تذبذبا في الطقس خلال الأيام المقبلة مع وجود فرص لسقوط أمطار رعدية على السواحل الشمالية، تصل إلى متوسطة وخفيفة على الوجه البحري والقاهرة."


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (4)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يعبر حسنية أغادير ويتأهل لنصف نهائي "الكونفيدرالية"
» "الزراعة" ترفع حالة الطوارئ بسبب هذا الأمر الخطير
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» شاهد: مصر تدخل موسوعة جينس بمحور روض الفرج
» الأهلي يخسر البطولة الأفريقية أمام النجم الساحلي
» شاهد.. هدف عالمي لـ «محمد صلاح» في مرمى تشيلسي
» انتحار عامل شنقًا داخل منزله.. تعرف على السبب
» حبس مدير مدرسة سنتين ومعلم 6 سنوات
» "المركزى" السودانى يجمد أرصدة وحدات حكومية
» ماذا قال «علاء مبارك» عن هدف «محمد صلاح» في مرمى تشيلسي؟
» مقتل "الوالي" العسكري لداعش شرقي العراق

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:05 ص

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول