» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

أكد د.أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الربيع يعتبر من أسوأ أنواع الفصول من ناحية المناخ والطقس على مدار العام، حيث إنه يحمل العواصف الترابية والأمراض الكثيرة، إضافة إلي التغيرات المفاجئة الحادة في درجات الحرارة.



وتابع "أن أفضل فصول العام في مصر هو فصل الخريف، لافتا إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة غدا، حيث تصل إلى 21 درجة مئوية، مؤكدا أن هناك هناك تذبذبا في الطقس خلال الأيام المقبلة مع وجود فرص لسقوط أمطار رعدية على السواحل الشمالية، تصل إلى متوسطة وخفيفة على الوجه البحري والقاهرة."





