فاروق الباز: مصر لديها مكانة كبيرة تستحقها في الغرب

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فاروق الباز
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قال د. فاروق الباز عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئاسة الجمهورية، إن مصر لديها مكانة كبيرة وتستحقها في الغرب، مشيرا إلى أن العالم كله يعلم أن مصر هي ميزان القوى في الشرق الأوسط.
وأضاف "الباز"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن المصريين في الخارج يهتمون بالشأن الداخلي المصري، ويضيفون لها الكثير.
وتابع "الباز": "لنا مكانة كبيرة صنعها التاريخ، عشان كدة مينفعش نقول مصر ضعيفة أو مش عارفة تأكل نفسها، طبيعي لأي دولة أنها توصل للقمة وبعدين تندحر".
وأشار "الباز"، إلى أن وزارة الهجرة قامت بدور كبير في الاهتمام بالمصريين بالخارج حتى يكون لهم دور فعال داخل المجتمع المصري.


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