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الجامعة العربية تعرب عن دعم خطوات المجلس العسكري بالسودان

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الجامعة العربية تؤكد دعمها للمبادرة الفرنسية للسلام
الجامعة العربية تؤكد دعمها للمبادرة الفرنسية للسلام

المصريون ووكالات

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أعربت الجامعة العربية، الأحد، عن دعم جهود المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية والمدنية في السودان، للتوصل إلى "تحول ديمقراطي مكتمل".
وفي بيان، أكدت الجامعة "ارتياحها" إزاء خطوات "الفريق عبد الفتاح البرهان"، رئيس المجلس.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى دعم "مناخ الاستقرار والوفاق" في السودان.
ومساء السبت، أدى أعضاء المجلس العسكري الانتقالي اليمين الدستورية، حسب التلفزيون الرسمي.
وأصدر المجلس مرسوما دستوريا بتعيين كل من عبد الفتاح البرهان رئيسا له، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، نائبا لرئيس المجلس.
كما شمل المرسوم تعيين أعضاء هم: عمر زين العابدين، الطيب بابكر صلاح عبد الخالق، حلال الدين الشيخ، ياسر العطا، مصطفي محمد مصطفي، إبراهيم جابر، وشمس الدين الكباشي.
والأعضاء الثمانية هم ستة من الجيش وعضو من الشرطة والثامن من المخابرات.
ولليوم التاسع على التوالي، يواصل آلاف السودانيين الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، لــ"الحفاظ على مكتسب الثورة"، في ظل مخاوف من أن يلتف عليها الجيش كما حدث في دول عربية أخرى، وفقا للمحتجين.
وأعلنت قيادة الجيش، الخميس الماضي، عزل "عمر البشير" من الرئاسة، واعتقاله، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي، تنديدا بالغلاء، ثم طالبت باسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثين عاما.

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