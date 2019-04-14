  • الإثنين 15 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر04:00 ص
بحث متقدم
قيادي إخواني : خايف نندم علي رحيل البشير

الكشف عن تفاصيل الساعات الأخيرة للبشير بقصر الرئاسة

أديب

تعليق مثير لـ"أديب" على تأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية

موسى

"موسى" يكشف تفاصيل تسريب الجماعة الإرهابية لأسرار الدولة

تريكة وصلاح

«أبوتريكة» عن هدف «صلاح»: قالوا عنه «مُفجّر» ففجر شباكهم

البشير

قصر "البشير" يكشف كواليس الساعات الأخيرة

ارشيفية

داعية سلفي يحذر السودانيين من «الإخوان» عقب عزل البشير

بن سلمان

منح «بن سلمان» جائزة الشخصية الأكثر تأثيرًا في العالم

محمد صلاح

رد مُفحم من «صلاح» على هجوم جماهير«تشيلسي»

علاء الأسواني

مذيع الجزيرة يُحرج«الأسواني» والأخير: «بلوك»

الرئيس السيسي

«السيسي» لن يترشح للرئاسة في 2022

استشاري طب نفسي:

الكشف عن احصائية صادمة بشأن الرجال

آخر الأخبار

خصوبة الرجال
خصوبة الرجال

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الكشف عن سر الاستقالات الجماعية للمعلمين المصريين في الكويت

#

الكشف عن «حديث سري» للملك سلمان مع هؤلاء الأمراء والمشايخ

#

توقيع بروتوكول الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات

#

بروتوكول بين الطب الشرعى وصندوق الإدمان

قال دكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، إن أخر الدراسات كشفت أن الرجل المصري أصبح أكثر ثرثرة من النساء.
وأشار "هندي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن معظم الجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي التي يشترك فيها الرجال فقط، يتكلمون فيها عن الطهي، معتبرًا أن أدوار الاجتماعية للرجال تغيرت، فهناك رجال يعملون "طباخين، وفي كوافير".
ولفت إلى أن جلسات الرجال مع بعضهم، يكون محورها الرئيسي المرأة، كجمال المرأة وجاذبيتها، والعلاقة بين الرجل والمرأة، مضيفا: "معظم الستات المصريات عاملة أسماء حركية لأزواجها مثل المخفي، المنيل على عينه"


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (4)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يكشف تفاصيل إصابة "ساسي" الخطيرة
» فنانة شهيرة توجه رسالة نارية لمنتقدي زوجها الجديد
» شاهد: أغرب تعليق لـ عمرو أديب على هدف "صلاح"
» الكشف عن احصائية صادمة بشأن الرجال
» ترامب طلب من نتنياهو الحد من الاستثمارات مع هذه الدولة
» الزمالك يعبر حسنية أغادير ويتأهل لنصف نهائي "الكونفيدرالية"
» "الزراعة" ترفع حالة الطوارئ بسبب هذا الأمر الخطير
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» شاهد: مصر تدخل موسوعة جينس بمحور روض الفرج
» الأهلي يخسر البطولة الأفريقية أمام النجم الساحلي
» شاهد.. هدف عالمي لـ «محمد صلاح» في مرمى تشيلسي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:05 ص

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول