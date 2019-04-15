» فنانة شهيرة توجه رسالة نارية لمنتقدي زوجها الجديد

وجهت الفنانة أنغام رسالة شديدة اللهجة، لمنتقدي زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، سواءً كانوا فنانين أو أشخاص عاديين، قائلة: “يتفلقوا.. اللي يزعل يتفلق”.منتقدي زواج أنغام
وأضافت أنغام في لقائها مع الإعلامي هشام الهويش في حلقة أمس الأحد من برنامج CarpoolKaraokeAr عبر شاشة “دبي”، أن من انتقدوا زواجها لو كانوا يعرفوا معنى الحب والحياة لما كانوا هاجموها، مؤكدة أن كل شخص حر فيما يفعل قائلة: “انتوا مالكم؟”
أردفت أن هناك عدد كبير من الفنانين هنأوها هي و”إبراهيم” بزواجهما، لافتة إلى أنها لا تلتفت كثيرا إلى التعليقات السلبية والهجوم عليها، مشيرة إلى أنها في نفس الوقت تعلم أنها توجَّه لها الشتائم والانتقادات في بعض الأحيان.