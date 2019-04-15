» الزمالك يكشف تفاصيل إصابة "ساسي" الخطيرة

15 أبريل 2019 - 12:50 ص

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك المصري، أن التشخيص المبدئي للتونسي فرجاني ساسي نجم وسط الفريق الأبيض، أثبت إصابته بشرخ أسفل عظمة الشظية بالقدم.



وقال أمير مرتضى في تصريحات صحفية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، "سيتم استكمال الفحوصات الطبية للاطمئنان على اللاعب"، مشيرا إلى أن مدة غيابه تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع.

