» فنان لا يٌصدق يعترف: بحب أغاني "حمو بيكا" لأنه صادق

وأشار المخرج الكبير إلى تعاونه مع محمد رمضان في البداية من خلال فيلم "احكي يا شهرزاد"، متابعًا "لا أحد ينكر أنه ممثل متمكن من أدواته وأن من حقه الغناء ومن حقه أن يفعل ما يحلو له".

وأشار المخرج الكبير إلى تعاونه مع محمد رمضان في البداية من خلال فيلم "احكي يا شهرزاد"، متابعًا "لا أحد ينكر أنه ممثل متمكن من أدواته وأن من حقه الغناء ومن حقه أن يفعل ما يحلو له".