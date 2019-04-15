» سمية الخشاب تكشف السر وراء عدم حذف صورها مع أحمد سعد

15 أبريل 2019 - 08:12 ص

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن أسباب عدم حذف صورها مع طليقها الفنان أحمد سعد على الرغم من انفصالهما.



وقالت "سمية" في لقاء مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: "لماذا أحذف صوري معه؟ .. هذا تاريخ ولا يجب محوه .. فهذه الصور تحمل ذكرياتي الجيدة مع أحمد سعد ، وقدمنا العديد من الأعمال الناجحة سويا".



واستدركت: "فشلت محاولات الصلح بينا عشان العقل اختار ، ومعرفش بكرة هيحصل ايه؟ .. جايز أتجوز تاني .. لأني مش متعقدة يعني".



