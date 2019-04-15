» سمية الخشاب تكشف السر وراء عدم حذف صورها مع أحمد سعد

أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة سمية الخشاب عن أسباب عدم حذف صورها مع طليقها الفنان أحمد سعد على الرغم من انفصالهما.
وقالت "سمية" في لقاء مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: "لماذا أحذف صوري معه؟ .. هذا تاريخ ولا يجب محوه .. فهذه الصور تحمل ذكرياتي الجيدة مع أحمد سعد ، وقدمنا العديد من الأعمال الناجحة سويا".
واستدركت: "فشلت محاولات الصلح بينا عشان العقل اختار ، ومعرفش بكرة هيحصل ايه؟ .. جايز أتجوز تاني .. لأني مش متعقدة يعني".
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