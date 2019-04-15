كواليس جديدة بشأن المادة 140 بالدستور

15 أبريل 2019 - 08:24 ص





أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت على المادة 140 الفقرة الأولى التي تنص على انتخاب رئيس الجمهورية 6 سنوات تبدأ من اليوم التالي، ولايجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين، وهي تتوافق مع المادة 226 من الدستور.



وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك مادة حديثة وهي المادة 241 تنص على انتهاء مدة الرئيس الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلانه رئيسًا للجمهورية في2018 .



و تابع ، بأنه يجوز إعادة انتخاب الرئيس لمرة ثانية، وهذا يعني أن هناك تعديل جديد يتحدث عن أن مدة الرئاسة الحالية ستمتد لعام 2024 بالأثر الفوري المباشر، بحيث تنتهي مدة الرئيس الحالي الثانية حال ترشح لفترة ثانية عام 2030 بدلا من 2034.

