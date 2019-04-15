قرار جديد لـ"الوزير" خلال زيارة مفاجئة لمحطة مصر

15 أبريل 2019 - 08:51 ص

تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير محطة مصر برمسيس، حيث بدأت الجولة بتفقد الساحة الخارجية بالمحطة ، مرورا بشبابيك وأكشاك التذاكر وأعمال تجميل المحطة وإظهارها بشكل جمالي يليق بسكك حديد مصر كواحدة من أعرق منظومات السكك الحديدية في العالم .

وشاهد الوزير عمل عربات الإطفاء المتحركة وطفايات الحريق الثابتة بالمحطة وتفقد الأرصفة من (1-5) والتقى بعدد من الركاب الذين أشادوا بالتحسن الكبير في مواعيد قيام القطارات ونظافتها.



و أوضح وزير النقل خلال لقائه بالركاب ان الفترات القادمة ستشهد تحسنا أكبر في الخدمة المقدمة ليشعر المواطن بالتحسن الكبير في هذا المرفق الحيوي بحلول يونيو 2020 لافتا الى ان العمل يجري على قدم وساق في تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية سواء بتحسين وتطوير الأسطول الحالي والتعاقد على توريد عربات جديدة في صفقات هي الأضخم في تاريخ هيئة السكة الحديد وكذلك شراء وتوريد جرارات جديدة وتطوير المحطات والمزلقانات و البنية التحتية لرفع معدلات السلامة والأمان.



ووجه بتحديث كافة اللوحات الإرشادية وتعديل نظام الكابلات على مستوى المحطة وتحديث وتطوير أكشاك الشركة الوطنية لعربات النوم بالأرصفة وتحسين كافة المقاعد بالمحطة وعمل اختبارات لكافة صدادات القطارات بكافة الأرصفة والإصلاح والصيانة الخاصة بشاشات عرض مواعيد قيام القطارات وكافة كشافات الإضاءة بالمحطة

