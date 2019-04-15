  • الإثنين 15 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:53 ص
بحث متقدم
القضاء الفرنسي يرفض الإفراج عن «سعد لمجرد»

تطور جديد.. في اتهام "لمجرد" بالاغتصاب

صلاح يحتفل بالهدف

كم بلغت سرعة صاروخية "صلاح في شباك تشيلسي

أصالة

نقابة الفنانين السوريين تتبرأ من أصالة .. لهذا السبب

محمد نجيب والملك عبد العزيز

فيديو نادر.. محمد نجيب في زيارة مؤسس السعودية

مختار نوح

نوح للإخوان:" فاكرين ولّا نقول كمان"

الكاتب الصحفي مصطفى بكري

كواليس جديدة بشأن المادة 140 بالدستور

كامل الوزير

قرار جديد لـ"الوزير" خلال زيارة مفاجئة لمحطة مصر

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

ساسي

رسميا .. الاتحاد التونسي يصدم جماهير الزمالك ببيانه عن "ساسي"

أرشيفية

راودها عن نفسه فقالت له "تعالى جوزي مش هنا" وكانت المفاجأة بانتظاره

كلوب يكشف معلومة مثيرة عن هدف صلاح المبهر في تشيلسي

الرياضة

صلاح يحتفل بالهدف
صلاح يحتفل بالهدف

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

كلوب: هكذا رد صلاح حين تحدثت معه عن "منتقديه"

#

أغرب تعليق من "كلوب" على هدف "صلاح" في توتنهام

#

سر امتناع صلاح عن تسديد ركلة جزاء ليفربول أمس

#

صلاح يحصد جائزة جديدة فى "الريدز"

كلوب

عبر يورجن كلوب - المدير الفني الألماني لفريق ليفربول - عن سعادته بفوز فريقه على منافسه تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء.

وقال "كلوب" في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "حققنا فوزًا مهما على منافس قوي للغاية مثل تشيلسي".

وأضاف: "صلاح سجل هدفًا من الطراز العالمي .. إنه هدف مبهر ورائع على كل الأصعدة ".

وأردف: "أنا أول واحد في العالم علم أن كرة صلاح سوف تسكن الشباك ، ولهذا سبب سأقوله لكم .. ببساطة كنت أقف في أفضل بقعة في الملعب وهذا منحني رؤية ممتازة للهدف".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (4)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أحمد سعد يثير الجدل بأغنية جديدة بعد انفصاله عن سمية الخشاب
» أول تعليق عن فرجاني ساسي بعد الكشف عن حجم إصابته
» تراجع درجات حرارة اليوم
» سمية الخشاب تكشف السر وراء عدم حذف صورها مع أحمد سعد
» أنغام تهاجم أصالة وتقلل من شأنها بطريقة ذكية
» فنان لا يٌصدق يعترف: بحب أغاني "حمو بيكا" لأنه صادق
» الأهلي يتعاقد مع صفقة مدوية بعد فضيحة الخروج الأفريقي
» الزمالك يكشف تفاصيل إصابة "ساسي" الخطيرة
» فنانة شهيرة توجه رسالة نارية لمنتقدي زوجها الجديد
» شاهد: أغرب تعليق لـ عمرو أديب على هدف "صلاح"
» الكشف عن احصائية صادمة بشأن الرجال

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول