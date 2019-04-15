نوح للإخوان:" فاكرين ولّا نقول كمان"

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مختار نوح
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الجزيرة

الإخوان

التعديلات الدستورية

مختار نوح

استنكر المحامي والحقوقي مختار نوح انتقاد قناة الجزيرة القطرية للتعديلات الدستورية.

وكتب نوح في منشور له على حسابه في فيسبوك: " ومن العجب أن تنتقد الجزيرة وأخواتها التعديلات الدستورية، مع أن ذلك حق للجميع، ولكنه كما سبق القول هو حق للجميع إلا الجزيرة وأخواتها".

وأضاف نوح أن ذلك بسبب يد الإخوان وقنواتهم مازالت مزينة بزينة الاحتفالات بإلغاء الدستور بعد كام ساعة من التصويت عليه".

وتابع قائلا : الحكاية إن مصر عملت دستور دائم وعلي مزاج الإخوان والسلفيين وداعش وذلك يوم 30 من نوفمبر سنة 2012 ، حيث كتبوا في ديباجته ما نصه: " هذا هو دستورنا وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير".

كما كتب في ختام الدستور ذكر الكاتبون ما نصه:"نقتدي ونلتزم بهذا الدستور وندافع عنه ونحميه ونلزم باحترامه جميع سلطات الدولة والكافة".

وتساءل نوح : ياتري فاكرين.. يوم أن كانت هيئة كبار العلماء هي الجهة المستشارة في التشريعات يعني كان دستور آخر احترام علي الأقل بالنسبة لمدعي الإسلام أو المختبئين خلفه".

وأوضح أنه فجأة،  وبدون مقدمات وبلا مبررات وبواسطة بعض رجال القضاء علي المعاش أو من المقيمين بالخارج، ألغي الرئيس المعزول مرسي كل هذا الدستور بجرة قلم، وقبل أن يتم الدستور المسكين عامه الأول، أي وهو "رضيع".

كما قام  مرسي بتحصين قراراته وإلغاء الأحكام القضائية النهائية وكل قرارات سيادته نافذة وغير قابلة للطعن عليها ولا إيقاف تنفيذها ولا،  ولا.. فاكرين ولّا نقول كمان".


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