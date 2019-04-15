كم بلغت سرعة صاروخية "صلاح في شباك تشيلسي

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بلغت سرعة الهدف الذي سجله اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي 90 كليومترا في الساعة.

وسجل "صلاح هدفه من تسدسدة صاروخية من خارج من الجزاء لتستقر الكرة في المقص الأيمن للحارس الايباني كيبا، بعد دقيقتين فقط من الهدف الأول الذي سجله زميله السنغالي ساديو ماني بعد أن تابع برأسه كرة عرضية من قائد الفريق جوردان هندرسون.

وكان صلاح قد أنهى فترة صيامه عن التسجيل هي الأسوأ له مع ليفربول، عندما فشل في التسجيل بعشر مباريات متتالية، لكنه نجح في تسجيل هدفين متاليين بالجولة الماضية ضد ساوثهامبتون وأمس الأحد أمام تشيلسي ليعود إلى صدارة هدافي البريميرليغ بالتساوي مع سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي برصيد 19 لكل منهما.


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