اليوم.. معارضة الفنان تامر عاشور على حبسه سنة

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التهرب الضريبى

تهرب الفنانين من الضرائب

تامر عاشور

محاكمة تامر عاشور

تنظر اليوم الاثنين، محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المعارضة المقدمة من الفنان تامر عاشور على الحكم الصادر ضد  بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة التهرب الضريبى.

وكانت قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، والمستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وأمانة سر وسام حنفى، بمعاقبة المطرب تامر عاشور بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183,269 ألف، من عانى 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة "أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وشركة روتانا للتوزيع الفنى".


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