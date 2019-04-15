"علاء مبارك" يطالب متابعيه بـ"الدعاء".. لهذا السبب

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قضاء

مبارك

البورصة،

علاء

وجه علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع "مبارك"، رسالة إلى متابعيه علي حسابه الخاص بـ"تويتر".

وقال في تغريدة نشرها: "ادعولي ربنا يظهر الحق فى قضية البورصة، الحق إن شاء الله.. سلام".

وتواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم، الاثنين، نظر محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة ".

كانت المحكمة في 20 سبتمبر الماضي، قررت قبول تظلم نجلي مبارك علاء وجمال وآخرين على قرار حبسهم بالقضية، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة 100 ألف جنيه .

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص .



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