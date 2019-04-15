  • الإثنين 15 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:55 ص
بحث متقدم
اختفاء

اختفاء طيار سوداني عقب اعتراضه على هذا الأمر

صلاح

"صلاح" على رأس التشكيلة المثالية للبريميرليج

من الفيديو

لن تصدق.. هذا ما كان يفعله مؤسس "ويكليكس" داخل السفارة

علاء مبارك

"علاء مبارك" يطالب متابعيه بـ"الدعاء".. لهذا السبب

صدام

عزف نشيد "صدام" في جامعة عراقية

إيلي كوهين

إسرائيل تستعيد رفات أشهر جواسيسها في سوريا

معتصمون

20 مدرعة.. محاولة لفض اعتصامات السودانيين بالقوة

وزير الأوقاف

الأوقاف عن التعيينات الوهمية: "ملناش علاقة"

وزير المالية

المالية: اتفاق مصري مع أكبر شركة للمعاملات المالية

القضاء الفرنسي يرفض الإفراج عن «سعد لمجرد»

تطور جديد.. في اتهام "لمجرد" بالاغتصاب

"ميدو" يصدم الزملكاوية بسبب إصابة "ساسي"

آخر الأخبار

ميدو
ميدو

عمرو محمد_متابعات

أخبار متعلقة
#

رسميا .. الاتحاد التونسي يصدم جماهير الزمالك ببيانه عن "ساسي"

#

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة "ساسي" الخطيرة

#

غموض حول إصابة البرازيلي «نيمار»

#

تامر أمين يعتذر لطبيب الأهلي: "أنا آسف"

مصر

الزمالك

ميدو

فرجاني

ساسا

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أن التونسي فرجاني ساسي، لايوجد له بديل بالفريق الأبيض .

وقال ميدو خلال تصريحات إذاعية: " فرجاني ساسي لاعب لم يظهر منذ فترة بالدوري المصري، وتعويضه صعب ولكن غيابه شهرين أصبح أمر واقع ولابد من التعامل معه ".

وأضاف العالمي: " محمود عبد العزيز الأقرب لتعويض غياب فرجاني ساسي، وأيضا أحمد سيد زيزو يجيد اللعب في ذلك المركز والمفاجأة أن ذلك هو مركزه الأساسي وليس الجناح الأيمن كما يتصور البعض ".

وتأهل الفريق الأبيض لنصف نهائي الكونفدرالية بعد تخطي عقبة حسنية أغادير المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (4)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مرعب.. لحظة ملامسة صاعقة برقية لبرج خليفة
» بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالدوري
» حملات مرورية على الطرق السريعة
» حريق هائل داخل شقة سكنية في الصف
» اليوم.. محاكمة علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب في البورصة"
» الأهلي وبيراميدز بحضور 5 آلاف
» الريال ضيفا ثقيلا علي ليجانيس الليلة
» "الكهرباء" تكشف عن احتياجاتها من الغاز خلال الصيف
» أمطار على الوجه البحري.. حالة طقس الغد
» تعرف علي المصري المتهم بالاحتيال على بيل جيتس
» أحمد سعد يثير الجدل بأغنية جديدة بعد انفصاله عن سمية الخشاب

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول