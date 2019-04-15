الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

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يبدأ الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، استعداداته لمواجهة الإسماعيلى، المقرر إقامتها الخميس المقبل، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة ببطولة الدورى.

ويعانى الجهاز الفنى للفريق من وجود أزمة قبل تلك المواجهة الهامة والمصيرية، وذلك بغياب عدد كبير من لاعبى الفريق، خاصة فى الجهة اليمنى لظروف مختلفة، حيث يغيب التونسى حمدى النقاز للإيقاف بعد الطرد أمام المصرى، وحازم إمام للإصابة، ويفاضل المدير الفنى حتى الآن بين الثنائى محمد عبدالسلام ومحمد أحمد يوسف «كماتشو»، فى الدفع بواحد منهما.

وعلى مستوى الإصابات رفض جروس التسرع فى مشاركة حازم إمام، وتمسك بضرورة تماثل اللاعب للشفاء بشكل كامل وجاهزيته من الناحية البدنية قبل الدفع به حتى لا تتجدد الإصابة.

وأخيرًا  تعرض لاعب خط الوسط فرجاني ساسي لإصابة خلال مواجهة فريق حسنية أغادير فى ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، قد تحرمه من المشاركة لمدة شهر ونصف الشهر.  



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