الصحف الإنجليزية تطارد تشيلسي بعد صاروخية "صلاح"

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الدوري الإنجليزي

محمد صلاح

البريميرليج

ليفربول منتخب مصر

تناولت الصحف الإنجليزية باهتمام كبير، فوز فريق ليفربول الإنجليزي علي نظيره تشيلسي ليلة أمس بهدفين دون رد، وجاء الاهتمام الأكبر للصحف بهدف اللاعب المصري محمد صلاح والذي وصفوه بالصاروخية التي هزت عرش "البلوز".

وقالت صحيفة "ديلى ميل"، إن "صلاح" قدم عرضاً مبهراً أمام ناديه السابق تشيلسى، ومنح ليفربول الأفضلية فى اعتلاء صدارة الدورى الانجليزى من جديد بعدما سجل هدفاً مذهلاً".

أما صحيفة "اكسبريس"، فقالت إن صلاح أخرس جماهير تشيلسى التى وجهت إليه هتافات عنصرية الخميس الماضى، وسجل هدفاً صاروخياً توج به الأداء الساحر الذى ظهر عليه خلال المباراة، ليقود ليفربول إلى صدارة الدورى الإنجليزي".

فى حين قالت صحيفة "الجارديان"، إن هدف صلاح جاء كالسهم الذى اخترق جماهير مانشستر سيتى التى كانت تمنى نفسها بتعثر ليفربول أمام تشيلسى لمواصلة الاحتفاظ بالصدارة".

وأشادت الصحيفة بأداء صلاح فى مباراة ليفربول وتشيلسى، مشيرة إلى أن اللاعبين العظماء يقدمون أفضل ما لديهم وهم يعانون من الضغوط، بينما وصفت صحيفة "إندبندنت" هدف محمد صلاح بـ"المذهل".

من جانبها قالت شبكة "ESPN " إن ليفربول سيكون مديناً بالفضل للنجم المصري صلاح حال تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي بعد الأداء الرائع والهدف المذهل الذي سجله في شباك مانشستر سيتي، حيث سدد كرة لا يمكن إيقافها أمام فريقه السابق".

رفع صلاح رصيده من الأهداف في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 19 هدفًا، ليتقاسم صدارة هدافي "البريميرليج"، مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 85 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أقل، أما تشيلسي فتجمد رصيده عند 66 نقطة، في المركز الرابع.


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