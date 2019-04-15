"دفاع النواب" توافق على قانون زيادة المعاشات العسكرية

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متابعات : حنان حمدتو

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اللواء كمال عامر

مجلس انلواب

وافق اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، وأعضاؤها خلال اجتماع، اليوم الإثنين، على مشروع قانون الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية 15%، اعتبارًا من 1 يوليو 2019، أسوة بأصحاب المعاشات المدنية ومعاشات ضباط الشرطة على مستوى الدولة.

وأكد النائب في تصريحات صحفية ، أن الموافقة جاءت في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات، وأسوة بأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2019، بحد أدنى 150 جنيها أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.

وقال كمال عامر: زيادة المعاشات للمدنيين والعسكريين على حد سواء تعد لفتة مميزة من الوفاء للرئيس عبد الفتاح السيسي، لكافة الشعب المصرى، متابعًا: نأمل من الله أن يعز مصرنا الغالية بما يحقق لها من قفزات كبيرة في جميع المجالات ويدعم إمكانياتها.


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