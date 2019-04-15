اختفاء طيار سوداني عقب اعتراضه على هذا الأمر

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تولى

بن عوف

طيار سوداني

قالت وسائل إعلام سودانية، إن طيارًا عسكريًا قد اختفى، وذلك منذ التغييرات العسكرية الأخيرة في السودان.

وأفادت أسرة الطيار بأن القلق يرتابهم، بسبب اعتراض الطيار على تولي عوض بن عوف رئاسة المجلس العسكري الانتقالي.

وأضافت شقيقة العسكري المختفي، أن الأسرة لا تعرف مصير ابنها بعد ما تناقلته الوسائط منذ الأربعاء الماضي حول اعتراضه على تولي عوض بن عوف رئاسة المجلس العسكري الانتقالي.

يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، كان قد أعلن أمس إحالة وزير الدفاع عوض بن عوف ومدير جهاز الأمن المستقيل صلاح قوش إلى التقاعد.

وقال المتحدث باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، في بيان تلفزيوني، ليلة أمس، إن المجلس بصدد إجراء "ترتيبات جديدة لإعادة هيكلة جهاز الأمن" في السودان، منوها أن المجلس حريص على التواصل مع الإعلام لدوره الكبير في التغيير الذي حدث في البلاد.



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