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لماذا احتفل "صلاح" بحركة اليوجا أمام تشيلسي؟

الرياضة

صلاح
صلاح

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احتفل اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي بعد هدفه ليلة أمس أمام فريق تشيلسي الإنجليزي بإحدى حركات رياضة اليوجا الشهيرة وهي "وضع الشجرة"، وهي الحركة المناسبة لجميع ممارسي اليوجا من المبتدئين وحتى المحترفين، في إشارة للسلام النفسي الذي يعيشه صلاح.

وانتشرت اليوجا كرياضة تدعو إلى السلام النفسي والتخلص من الطاقات السلبية والشحنات غير الإيجابية بالجسم، حيث قدم صلاح نوعًا من أنواعها المتعددة، من خلال ضم اليدين معًا إلى منتصف الصدر، ورفع القدم اليسرى إلى مستوى ركبة القدم اليمنى.

ولا يكتمل هذا التمرين دون التنفس على نحو منتظم والحفاظ على توازن الجسم في تلك الوضعية، قبل أن يتم تبديل وضعية القدمين بحيث ترفع القدم اليسرى ويثبت كعبها على فخذ القدم اليمنى لمدة نصف دقيقة أخرى، ثم يتم التبديل مرة ثانية.

وتساعد تلك الحركة على شد العمود الفقري وتقوية عضلات القدم، وإرخاء الرقبة والكتفين، وشد عضلات البطن، بما يساعد على زيادة التركيز وزيادة توازن الجسم وتقوية عضلات البطن والقدمين.

فيما أشار البعض إلى أن صلاح احتفل بتلك الطريقة ردا على السلام النفسي الذي يمر به في أعقاب مهاجمة عدد من المشجعين المنتمين لنادي تشيلسي له قبل أيام من المباراة.

وكان نادي تشيلسي الإنجليزي، قد أعلن إيقاف 3 مشجعين ممن ظهروا في مقطع فيديو يتضمن إساءات عنصرية لنجم منتخب مصر وفريق ليفربول صلاح، وذلك قبل مباراة الفريقين في إطار مباريات البريميرليج.

وكانت مجموعة من جماهير تشيلسي قد بثت فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تهتف "محمد صلاح إرهابي"، حيث تم إيقاف 3 مشجعين ممن ظهروا في الفيديو.


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