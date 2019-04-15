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الفريق "هاشم بابكر" رئيسًا للأركان المشتركة بالسودان

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الفريق أول هاشم أحمد بابكر رئيسًا للأركان المشتركة
الفريق أول هاشم أحمد بابكر رئيسًا للأركان المشتركة

إيمان هاني

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السودان

الجيش السوداني

هاشم بابكر

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان تعيين الفريق أول هاشم أحمد بابكر رئيسًا للأركان المشتركة، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل. 

وقال الناطق باسم الجيش السوداني، اللواء أحمد خليفة الشامي، في بيان اليوم الإثنين، "أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عددًا من المراسيم والقرارات تم بموجبها ترفيع عدد من الضباط إلى رتبتي الفريق أول والفريق، وإعادة تشكيل رئاسة الأركان المشتركة". 

وأضاف البيان، أنه جرى تعيين "الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب أحمد بابكر، رئيسًا للأركان المشتركة، والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، نائبًا لرئيس الأركان المشتركة، والفريق أول بحري ركن عبدالله المطري الفرضي، مفتشًا عامًا للقوات المسلحة، والفريق الركن آدم هارون إدريس رئيسًا لهيئة العمليات المشتركة".

كما عين الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان رئيسًا لأركان القوات البرية، والفريق طيار ركن محمد علي محمد محمود، رئيسًا لأركان القوى الجوية، والفريق بحري ركن مجدي سيد عمر مرزوق، رئيسًا لأركان القوات البحرية، واللواء الركن حذيفة عبدالملك أحمد الشيخ، رئيسًا لهيئة الاستخبارات العسكرية بالإنابة". 

وتابع البيان: "ترفيع الفريق طيار ركن صلاح عبدالخالق سعيد علي، والفريق الركن محمد عثمان الحسين، والفريق الركن جمال عمر محمد إبراهيم، والفريق بحري ركن عبدالله المطري الفرطي حامد، إلى رتبة الفريق أول، وترفيع كل من اللواء طيار ركن محمد علي محمد محمود، واللواء بحري ركن مجدي سيد عمر مرزوق، واللواء د. ركن عبدالرحمن يوسف علي، واللواء الركن عبدالله البشير أحمد الصادق، واللواء الركن محمد علي إبراهيم.. إلى رتبة الفريق". 

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