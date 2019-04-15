بالزغاريد.. لحظة وصول رئيس المجلس العسكري السوداني لمنزله

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منزله

الزغاريد

عائلته

البرهان

أظهر مقطع فيديو لحظة استقبال أسرة الفريق عبد الفتاح البرهان له بعد تعيينه رئيسًا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، عقب تنحي وزير الدفاع عوض بن عوف.

ويظهر المقطع الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، استقبال الأسرة له عقب عودته إلى المنزل بعد أدائه اليمين الدستوري، بالزغاريد.

يذكر أن "البرهان" كان أعلن في خطاب تلفزيوني إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، حيث أصدر قرارًا بتعيين أعضاء المجلس العسكري برئاسته على أن ينوب عنه قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان حميدتي.

وأدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية، في الوقت الذي استمرت فيه الاحتجاجات ضد السلطات، على الرغم من الإطاحة بالرئيس عمر البشير ونائبه من رئاسة الحكم. 

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