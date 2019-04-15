» شاهد.. لحظة سقوط نيزك في البرازيل

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البرازيل

الغد

نيزك


عرضت قناة "الغد" مقطع فيديو يظهر سقوط نيزك في سماء بلدة تاكارا التي تتبع ولاية ريو جراندي دو سول البرازيلية. 

وجرى رصد عملية السقوط عن طريق كاميرا ركبها كارلوس فرناندو يونج، المدير العلمي في شبكة مراقبة النيزك البرازيلية وفقًا لما ذكرته القناة .

 شاهد الفيديو.. 

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