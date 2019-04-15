نائب برلماني يصدر "أغنية" عن التعديلات الدستورية

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نائب

دستور

أصدر نائب بمجلس النواب أغنية صوتية لحث المواطنين على المشاركة والتصويت للتعديلات الدستورية المقبلة، (انزل شار..القرار قرارك).

وحث النائب Yسماعيل نصر الدين المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وذلك من خلال تسجيل أغنية بعنوان” إنزل شارك..القرار قرارك ”.

وأكد النائب، فى بيان، اليوم، أن الهدف من التعديلات الدستورية تحقيق مزيد من الاستقرار السياسى والضمانات وان الدستور الحالى وضع فى ظروف خاصة وكان لزاما ان يتم تعديله بما يضمن مزيد من الاستقرار على الأرض، مطالبا المصريين بالاحتشاد أمام صناديق التصويت لنقول كلمة بكل حرية والضمانات لهذه التعديلات غير المسبوقة .

ولفت النائب إلى أن الصوت الانتخابى سيعلن مهما كان الرأى والنتيجة، وأن مصر تسير بخطى سريعة وثابتة نحو بناء وطن حقيقى فى ظل استقرار سياسى واقتصادى فى جو من الديمقراطية، لافتا إلى أن المشاركة فى الاستفتاء رسالة للعالم أجمع، وأن مصر دولة ديمقراطية عصرية جديدة .



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