10 ملايين طالب.. إجمالي المفحوصين بـ"الأنيميا والسمنة"

15 أبريل 2019 - 01:07 م

أفادت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بأنه تم الانتهاء من فحص 10 ملايين و267 ألفًا و633 طالبًا وطالبة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاق المبادرة يوم 16 فبراير 2019، وحتى مساء أمس الأحد.

و قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، فى بيان، إنه تم فحص مليون و738 ألفًا و81 طالبًا منذ انطلاق المرحلة الثالثة في الحادي والعشرين من الشهر الماضى وحتى مساء أمس، مشيرًا إلى أن أعلى نسبة فحص شهدتها محافظات المرحلة الثالثة كانت الشرقية تليها الدقهلية ثم المنيا، حيث تم فحص 980 ألفا و 408 طلاب بالشرقية و271 ألفا و 62 طالبا بالدقهلية و 236 ألفا و170 طالبا بالمنيا و 233 ألفا و 233 طالبا بالغربية و 17 ألفا و 208 طلاب بالوادي الجديد.

وأضاف أنه تم الانتهاء من فحص 3 ملايين و 375 ألفا و 812 طالبًا في المرحلة الثانية من المبادرة في 11 محافظة هي: "القاهرة والسويس والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ وبني سويف وسوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء"، بينما سجلت المرحلة الأولى من المبادرة فحص 5 ملايين و 153 ألفا و 771 طالبًا في 11 محافظة و هي : الجيزة والفيوم والبحيرة والإسكندرية وقنا وأسيوط والقليوبية ودمياط وبورسعيد ومطروح وجنوب سيناء".

وأكد مجاهد أن أعمال الفحص في المبادرة مستمرة على 3 مراحل، تنتهي بنهاية شهر أبريل الحالى، لافتًا إلى أنه تم توزيع 5200 فرقة طبية مكونة من طبيب وممرض وكيميائي ومدخل بيانات بجميع المحافظات، مضيفًا أن كافة الطلاب الذين يتم اكتشاف إصاباتهم بأي من الأمراض التي تضمنتها "المبادرة الرئاسية" يتلقون العلاج اللازم بـ 225 "عيادة تأمين صحي" بالمجان، حيث يشترط إعطاء ولي الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته في "الحملة"، وشهادة ميلاد الطالب حتى يجري الفحص، أو التعهد بإجرائه في أحد معامل المستشفيات الحكومية، ويمد المدرسة بها.



