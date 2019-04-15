  • الإثنين 15 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر01:50 م
بحث متقدم
سيدة تلقن سعد الصغير "علقة ساخنة "

سنة حبس لـ"سعد الصغير" بتهمة التهرب الضريبي

البرلمان

نائب برلماني يصدر "أغنية" عن التعديلات الدستورية

البرهان

بالزغاريد.. لحظة وصول رئيس المجلس العسكري السوداني لمنزله

وداد بابكر

قصور ومنتجعات.. تفاصيل مثيرة عن زوجة البشير الثانية

المغامسي

فتوى مثيرة للمغامسي: تارك الصلاة ممنوع من الزواج

اختفاء

اختفاء طيار سوداني عقب اعتراضه على هذا الأمر

صلاح

"صلاح" على رأس التشكيلة المثالية للبريميرليج

من الفيديو

لن تصدق.. هذا ما كان يفعله مؤسس "ويكليكس" داخل السفارة

علاء مبارك

"علاء مبارك" يطالب متابعيه بـ"الدعاء".. لهذا السبب

صدام

عزف نشيد "صدام" في جامعة عراقية

غرف السياحة تضع خطة لرفع كفاءة العنصر البشري

آخر الأخبار

غرف السياحة
غرف السياحة

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

نائب المحافظ: "المركزي" يعمل على هيكلة أجل الديون الخارجية

#

"شاكر" يكشف موعد رفع الدعم نهائيا عن "الكهرباء"

#

لمدة 3 أيام.."المرور" تغلق أجزاء من محور 26 يوليو بالجيزة للصيانة

#

انطلاق أولى الدورات التدريبية لمديرى المنشآت السياحية

السياحة

غرف السياحة

المركبات السياحية

استكمالا للجهود التي يبذلها مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للارتقاء بعنصر الجودة وباعتبار أن مجال النقل السياحي هو من أهم عناصر المنظومة السياحية ، فقد أولى المجلس اهتماما خاصاً وكبيراً بصقل مهارات العاملين في القطاع وقائدي المركبات السياحية وذلك اتساقا مع سياسة الدولة ووزارة السياحة التي تهدف إلى رفع معدلات جودة الخدمات السياحية التي تقدم للسائحين وفقـاً للمعايير الدولية .

حيث وضع مجلس إدارة الغرفة خطة لرفع كفاءة العنصر البشرى لدعم قطاع النقل السياحى بجمهورية مصر العربية وذلك من خلال إعطاء أولوية قصوى لعقد دورات تدريبية مكثفة (نظرية وعملية) بالقاهرة الكبرى والمحافظات السياحية التى تتركز فيها طاقة النقل السياحى لرفع كفـاءة وصقل مهارات قائدى المركبات السياحية فضلاً عن تطوير المستوى السلوكى والمهنى للمتدرب للوصول للجودة الفنية السياحية المطلوبة فى قائد المركبة ، وفى إطار هذه الخطة فقد تعدى عدد قائدى المركبات السياحية الذين تم تدريبهم فعلياً خلال فترة شهرين هو 1250 سائق مما يعد إنجازا كبيرا تحقق نتيجة جهود مضنية يتم بذلها من قبل مجلس الإدارة والجهاز الإدارى وبإشراف ومتابعة يومية من السيد رئيس مجلس الإدارة لتدريب أكبر عدد ممكن من قائدى المركبات السياحية إستعداداً للبدء فى تنفيذ منظومة الربط الإلكترونى بين الشركات السياحية ووزارة الداخلية والتى من شأنها توفير الوقت والجهد على الشركات السياحية وتضمن لأجهزة الدولة متابعة المركبات السياحية بشكل لحظى .

وإستكمالاً لتلك الجهود فقد تم عقد دورتين تدريبيتين موسّعتين صباح اليوم لقائدى المركبات السياحية بمحافظة البحر الأحمر وذلك لحوالى عدد550 قائد مركبة تحت رعاية السيدة الدكتورة وزيرة السياحة .

وذلك بحضور السيد اللواء أ.ح / أحمد عبدالله "محافظ البحر الأحمر" والسيد الأستاذ / حسام الشاعر "رئيس مجلس إدارة الغرفة"والسادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة الرئيسية ، وكذلك السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة فرع الغرفة بالبحرالأحمر .

وأيضاً بحضور السيد الأستاذ / عبد الحميد عبد الحليم  "وكيل وزارة السياحة ورئيس الإدارة المركزية للنقل السياحى والمرشدين السياحيين" ، وبمشاركة عناصر من الجهاز الإدارى بالغرفة الرئيسية وفرعها بالبحر الأحمر .

وتأتى هذه الخطوة فى إطار حزمة من الإجراءات للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للسائحين بهدف زيادة معدلات تدفق السائحين إلى مصر حتى تعود مصر إلى مكانتها الريادية العالمية المعهودة .



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (4)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» لماذا احتفل "صلاح" بحركة اليوجا أمام تشيلسي؟
» شاهد.. لحظة سقوط نيزك في البرازيل
» أخيرًا.. تعديل مقولة "حار صيفًا ممطر شتاء" في المناهج
» اليوم.. محاكمة سعد الصغير بالتهرب من الضرائب
» مرعب.. لحظة ملامسة صاعقة برقية لبرج خليفة
» بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالدوري
» حملات مرورية على الطرق السريعة
» حريق هائل داخل شقة سكنية في الصف
» اليوم.. محاكمة علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب في البورصة"
» الأهلي وبيراميدز بحضور 5 آلاف
» الريال ضيفا ثقيلا علي ليجانيس الليلة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول