"النيل العربية" تصدر "استراتيجيات إدارة المعرفة"

15 أبريل 2019 - 01:18 م

صدر عن مجموعة النيل العربية كتاب " استراتيجيات إدارة المعرفة " للمؤلف الدكتور أبو بكر الهوش

تُعرَّف إدارة المعرفة على أنَّها: مجموعة من العمليّات التي تتمّ داخل المُنظَّمة، حيث تُساعد على إيجاد المعرفة، وتوليدها، واستخدامها، وتنظيمها، ثمّ المقدرة على نَشْرها، واستخدامها في الأنشطة الإداريّة المختلفة، واتّخاذ القرارات، وحلِّ المشكلات، وتُعرَّف أيضاً على أنَّها: الوعي بثقافة المُنظَّمة، والمقدرة على كَسْب، ومشاركة الخبرة الجماعيّة؛ وذلك لتحقيق أهداف المُنظَّمة، ورسالتها، وتُشير إدارة المعرفة إلى مجموعة الجُهود التي يتمّ بَذْلها؛ لإنجاز الوظائف، والخُطوات المُتتالية في قِسم واحد، أو عِدَّة أقسام، ووحدات؛ ولتحقيق القدرة التنافُسيّة على المدى الطويل، وتُركِّز إدارة المعرفة على إيجاد بيئة ثقافيّة مُلائمة للمُنظَّمة تُساهم في تسهيل اكتساب المعرفة، ونَقْلها، والتشارُك فيها، كما أنَّها تُركِّز أيضاً على فعاليّة القِيادة، وهي إدارة مُمَنهَجة تتمثَّل وظيفتها في إدارة أصول المعرفة في المُنظَّمة؛ وذلك لإنشاء قيمة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجيّة،

يتناول هذا الكتاب المرجع الشامل أساليب ومناهج إدارة المعرفة في عصر المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات حيث تقتضي ضخامة هذه المعلومات وتشعب مصادرها بناء استراتيجية محكمة وشاملة للسيطرة عليها وإداراتها على النحو الذي يحقق المطلوب منها ومن بين هذه المصادر وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وتويتر وغيرها بالإضافة إلى الموسوعات الحرة والقواميس الالكترونية وغيرها ويستهدف هذا الكتاب القاريء العام والباحثين والمكتبيين