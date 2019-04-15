تأجيل محاكمة تامر عاشور على حكم حبسه سنة

15 أبريل 2019 - 01:27 م

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد جمال، محاكمة الفنان تامر عاشور، بعدما تقدم محاميه بمعارضة على الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، فى اتهامه بالتهرب الضريبى، لجلسة 13 مايو المقبل للإطلاع والتصوير.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى، عاقبت الفنان غيابيا بحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وأمانة سر وسام حنفى، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألف و 269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة "أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة روتانا للتوزيع الفنى".