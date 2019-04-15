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سنة حبس لـ"سعد الصغير" بتهمة التهرب الضريبي

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سيدة تلقن سعد الصغير "علقة ساخنة "
سيدة تلقن سعد الصغير "علقة ساخنة "

شيماء السيد

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سعد الصغير

التهرب الضريبى

تهرب الفنانين من الضرائب

الهروب من الضرائب

قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفى، بمعاقبة المطرب سعد الصغير بالحبس سنة وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف، فى اتهامه بالتهرب من سداد مليون و 320,197 ألف جنيه للضرائب، لتقديم ما يفيد السداد والتصالح.

كانت المحكمة قد قضت فى 8 أكتوبر 2018 بحبس المطرب سعدالصغير، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنان سعد الصغير، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عمله فى الفترة من 2007 إلى 2015، مع شركات " القاهرة والنَّاس، و mbc ، و سيجما للإعلام، و النهار، والسبكى للإنتاج الفنى"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية بعدد من الفنادق الكبرى


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