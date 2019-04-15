فحص طبي ومران استشفائي للاعبي الأهلي

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خضع أحمد الشيخ وإسلام محارب، لاعبا فريق الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة؛ لتحديد موقفهما من إعلان جاهزيتهما بالتواجد في المران الجماعي.

وخاض الثنائي مؤخرًا برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة؛ للعودة لحسابات الجهاز الفني.

فى نفس السياق يخوض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي مرانا استشفائيا عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ووضع «اليخاندرو» مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني برنامجا خاصا للاعبين؛ لإتمام عملية الاستشفاء بشكل مثالي قبل المواجهات المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



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