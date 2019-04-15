زيارة مفاجئة.. الملك سلمان يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

15 أبريل 2019 - 02:34 م

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

كما حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى.

ومن الجانب الأمريكي، حضر القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل، وملحق الدفاع وكبير العسكريين اللواء هاجلار، وعدد من المسؤولين الأمريكيين.



