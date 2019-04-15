تأجيل محاكمة 11 متهمًا في قضية كنيسة مار مينا

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محاكمة متهميين
محاكمة متهميين

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كنيسة مارمينا بحلوان

مارمينا بحلوان

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كنيسة مارمينا بحلوان" لجلسة غدًا لسماع مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.



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