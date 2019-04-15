» باكستان تختار "بن سلمان" كأفضل شخصية عالميًا

15 أبريل 2019 - 02:54 م

قام الرئيس الباكستاني عارف علوي، بتسليم جائزة الشخصية المؤثرة عالميًا لعام 2018، لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك لدوره في خدمة الإسلام.

وقد سلم علوي درع التكريم وشهادة الجائزة إلى سفير السعودية لدى إسلام آباد نواف بن سعيد المالكي، والذي أعرب عن شكره وتقديره لجهود مجلس علماء باكستان.

وكان رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ محمد طاهر محمود أشرفي، قد أعلن خلال كلمته في مؤتمر رسالة الإسلام منح الجائزة لولي العهد السعودي.

وأضاف رئيس مجلس علماء باكستان أنه : "يشرفني الإعلان عن منح هذه الجائزة السنوية لأبرز الشخصيات المهمة والمؤثرة عالميا، وبناء على توصيات اللجنة لهذا العام 2019 ، حيث قررنا منحها لولي العهد السعودي لأمير محمد بن سلمان".

وتابع قائلا: "منحناه الجائزة لاعتباره الشخصية الأقوى تأثيرا على مستوى العالم لعام 2018، وكذلك شهادة التقدير ودرع التكريم الخاص بالجائزة، تقديرا لجهوده الكبيرة والمتواصلة وأعماله الجليلة لخدمة الإسلام والمسلمين".

وقد أشاد رئيس مجلس علماء باكستان بدعم ولي العهد السعودي لجميع البرامج المخصصة لمكافحة التطرف ومواجهة العنف والتشدد والحقد والكراهية والإرهاب في العالم، وحرصه الدائم على نشر معاني الوسطية والاعتدال في جميع المجتمعات.



