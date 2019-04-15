سر اجتماع الملك سلمان بـ40 أميرًا بعد لقاء وفد أمريكي مهم

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استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض اليوم، ما يقرب من 40 أميرًا، بالإضافة إلى مفتي عام المملكة، وعددًا من العلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وقال وكالة الأنباء الرسمية "واس"، في بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز ، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن، والأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، والأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير فهد بن سعد بن عبدالله، والأمير نواف بن سعود بن هذلول، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود، والأمير سعود بن عبدالله بن سعود، والأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن مشاري، والأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز ، والأمير فهد بن فيصل بن تركي، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز ، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد، والأمير خالد بن فيصل بن بندر بن خالد ، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير محمد بن نايف بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير فيصل بن تركي بن سعد، والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز.

ويأتي هذا الاجتماع بعد لقاء العاهل السعودي بقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي، والوفد المرافق له.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "جرى، خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة".

وأشارت الوكالة إلى "حضور وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العيسى، كما حضره من الجانب الأمريكي، القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل، وملحق الدفاع وكبير العسكريين اللواء هاجلار، وعدد من المسؤولين".


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