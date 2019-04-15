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فرجاني ساسي يستعد للسفر إلى تونس لتلقى العلاج

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يستعد فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، للعودة إلى تونس خلال الساعات القليلة المقبلة، لتلقى العلاج اللازم بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته مع الأبيض ضد حسنية أغادير المغربى، فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد على استاد الجيش بالسويس، ليحصد بطاقة التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك وافق على طلب اتحاد الكرة التونسى بسفر اللاعب إلى بلاده للخضوع لفترة علاج، لتجهيزه للعودة لصفوف نسور قرطاج قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة التى تستضيفها مصر، ليستعد اللاعب حاليًا للسفر إلى بلاده خلال الساعات المقبلة.

وكان الأبيض أعلن عن إصابة اللاعب بشرخ أسفل عظمة الشظية بالقدم، قبل أن يصدر الاتحاد التونسي بيانا يؤكد فيه إصابة اللاعب بكسر فوق كعب القدم ويستلزم تدخلا جراحيا على أن يغيب 6 أسابيع.


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