» الكويت تبحث تعزيز التعاون مع أمريكا والعراق والأردن

15 أبريل 2019 - 04:51 م



بحث وزير المالية الكويتي نايف الحجرف مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونتشين في واشنطن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاستثمارية والتجارية.

وقالت وزارة المالية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن اللقاء جاء على هامش اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد و البنك الدوليين المنعقدة في العاصمة الأمريكية بحضور سفير الكويت في واشنطن، الشيخ سالم عبد الله الصباح.

وفي سياق متصل، ذكرت الوزارة أن الوزير الحجرف بحث في لقاء منفصل مع وزير المالية العراقي، فؤاد حسين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث آخر المستجدات المتعلقة بجهود إعادة إعمار العراق.

وأشارت إلى أن الحجرف بحث كذلك في لقاء آخر مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية ماري قعوار، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، ومحافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز، تعزيز التعاون بين البلدين.

