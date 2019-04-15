نائب أوروبي يدعو إلى إعادة التفاوض حول اتفاقية تجارية مع أمريكا

15 أبريل 2019 - 04:55 م





دعا مانفرد فيبر المرشح الأبرز لحزب الشعب الأوروبي في انتخابات البرلمان الأوروبي، ، إلى إعادة التفاوض حول اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.



وقال السياسي الألماني في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية: "لن يكون لدينا مستقبل اقتصادي جيد إذا لم نبرم اتفاقيات تجارية مع باقي العالم".



وذكر فيبر أنه إذا أراد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إقامة أسوار فإنه يتعين على الأوروبيين بناء جسور، وقال: "نحن مستعدون للتحدث عن إلغاء الجمارك الصناعية، لكن بشرط التحدث معًا بندية".



وأضاف فيبر: "إذا فرضت الولايات المتحدة من جانبها جمارك على واردات السيارات، سترد أوروبا بالمثل"

