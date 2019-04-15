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وزيرة الهجرة تلتقي وفد غرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية

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وكالة رويترز

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفد غرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية، على هامش زيارته إلى مصر، بحضور السفير جلين مايلز سفير أستراليا لدى مصر، وذلك تنفيذًا لإحدى توصيات النسخة الثالثة من مبادرة "إحياء الجذور" التي عقدت بأستراليا برعاية رؤساء الدول الثلاث مصر وقبرص واليونان، والتي هدفت لتنمية التبادل التجاري والثقافي بين أبناء الثلاث دول مع أستراليا.

وقد نظمت وزارة الهجرة للوفد برنامجًا خلال الزيارة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، يتضمن زيارة لأبرز معالم مصر السياحية واجتماعات مع غرفة التجارة والصناعة المصرية ومجموعتي السلاب والسويدي في القاهرة والإسكندرية.

وأكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أن الوزارة حرصت على ربط الوفد بأهم الجهات المعنية بالدولة سواء الحكومية والقطاع الخاص، لتعظيم التبادل التجاري والثقافي بينهم وبين مصر، مشيرة إلى حرص هذه الجهات على توضيح كافة المعلومات الهامة والمعنية بالاقتصاد المصرى والفرص الاستثمارية بالدولة.

ومن جانبه، أثنى السفير الأسترالي على نجاح النسخة الثالثة من مبادرة "إحياء الجذور" التي أطلقت بأستراليا، مقدمًا الشكر إليها على مساعيها لربط الوفد بالجهات المعنية في الدولة المصرية، الأمر الذي يعكس العلاقات القوية التي تربط بين الدولتين، مؤكدًا أن وزيرة الهجرة تبذل جهودًا كبيرة للاستفادة من القواسم المشتركة بين مصر وأستراليا.

فيما وجه رولاند چابور، رئيس الغرفة التجارية الأسترالية، شكره إلى وزيرة الهجرة على جهدها لتنظيم هذه الزيارة التي وصفها بأنها أكثر من ناجحة، حيث ساعدته على دراسة أوضاع السوق، ومعرفة سبل التعاون وإنعاش خط التجارة والصناعة المتبادل بين الدولتين، مشيدًا بمساعي هيئة الاستثمار في مصر التي تعمل على توفير وتسهيل كل الشروط لزيادة الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار بالدولة لفتح فرص تجارية جديدة.

وأكد چابور على أن مصر في الفترة الحالية تعد من أفضل الدول مناخًا للاستثمار، موضحًا أنه سيعمل على زيادة عدد المهمات التجارية في الفترة المقبلة إلى مصر في مختلف المجالات، لأن مصر أرض خصبة للعديد من أنواع الاستثمارات.

وجدير بالذكر أن السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زارت أستراليا أواخر مارس الماضي لإطلاق فعاليات النسخة الثالثة من إحياء الجذور. وخلال هذه الزيارة، عقدت اجتماعًا مع ممثلي غرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية، في حضور السفير محمد خيرت سفير مصر بأستراليا، والسفير محمد فخري قنصل مصر بمدينة ملبورن، واللواء مهندس محمد شيرين المشرف على الإدارة المركزية لمكتب وزير الدولة للإنتاج الحربي، لبحث تعزيز التبادل التجاري والتعاون بين مختلف القطاعات التجارية ومناقشة كيفية جذب استثماراتهم إلى مصر.

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