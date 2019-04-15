» محتجون يصدون محاولات لفض اعتصامهم بالسودان

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البشير

الجيش السوداني

وكالة رويترز

قالت شهود عيان إن محتجين سودانيين تحركوا لصد محاولة لفض اعتصام أمام وزارة الدفاع اليوم الاثنين، حيث يضغط المتظاهرون من أجل تحول سريع إلى حكم مدني بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وتجمعت قوات عند ثلاثة جوانب للاعتصام وتستعد جرارات لإبعاد حواجز من الحجارة والمعادن، لكن المحتجين شكلوا حلقات حول منطقة الاعتصام لمنعهم.

وردد المحتجون، الذي يبلغ عددهم نحو خمسة آلاف ويتوافد عليهم المزيد، شعارات ”حرية، حرية“ و“ثورة، ثورة“، وناشدوا الجيش أن يحميهم.

وقرع بعضهم الطبول ولوحوا بأعلام البلاد مع نزولهم الشوارع، بينما احتمى آخرون من الشمس تحت المظلات والخيام.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، أصدر تجمع المهنيين السودانيين، وهو جماعة الاحتجاج الرئيسية في البلاد، نداء عاجلا للمواطنين للانضمام للاعتصام وإحباط أي محاولة لفضه.

حيث قال ”نرجو من الجميع التوجه فوراً إلى ساحات الاعتصام لحماية ثورتكم ومكتسباتكم“.

وذكرت المصادر أنه مازالت هناك محاولات عدة لفض هذا الإعتصام.


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