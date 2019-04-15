» الاتحاد السعودي يرفض العفو عن حسين السيد

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الاتفاق

المصريون

حسين السيد

رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم، الاثنين، الطعن المقدم من إدارة نادى الاتفاق فى قضية اللاعب المصرى حسين السيد لاعب الفريق ضد قرار إيقافه من قبل لجنة الانضباط والأخلاق لمدة أربع مباريات.

وذكر الاتحاد السعودى، فى البيان الرسمى الذى أصدره اليوم، أن لجنة الاستئناف قبلت الطعن شكلاً، ورفضته مضمونًا وصادرت رسوم الاستئناف، موضحًا أن تأييد لجنة الاستئناف لقرار الانضباط والأخلاق قرار نهائى لا يقبل الطعن مجددًا.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قررت فى وقت سابق إيقاف حسين السيد 4 مباريات رسمية، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، لاعتراضه على قرار الحكم وارتكابه أفعالا عدوانية تجاهه فى مباراة النصر، والتى خسرها الاتفاق بنتيجة 3/2 ضمن منافسات الدورى السعودى.


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