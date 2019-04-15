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ارتفاع ضحايا اشتباكات ليبيا إلى 147 قتيلًا

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، ارتفاع ضحايا المعارك الجارية في العاصمة الليبية طرابلس، إلى 147 قتيلا و614 مصابا.

جاء ذلك في تغريد للمنظمة عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر".

وتشهد طرابلس معارك مسلحة منذ 4 أبريل الجاري، إثر إطلاق خليفة حفتر قائد جيش شرق ليبيا، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا، وفي ظل استنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.

وفي آخر إحصائية للمنظمة، أعلنت مقتل 121 شخصا وإصابة نحو 600 آخرين، في الاشتباكات الأخيرة بليبيا.

وفي وقت سابق، أدانت في سلسلة تغريدات، "الهجمات المتكررة على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمركبات والمرافق" بطرابلس، مشيرة أنه "تم قصف سيارتيْ إسعاف السبت (الماضي) أثناء قتال طرابلس، ليصل العدد الإجمالي للسيارات المتضررة من هذا النوع إلى 8 منذ اندلاع العنف".


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