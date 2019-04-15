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وزير النقل يجتمع برئيس وقيادات هيئة الطرق والكباري

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وزير النقل خلال الاجتماع
وزير النقل خلال الاجتماع

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في أول زيارة لمحطة مصر.. وزير النقل يجتمع بالعاملين

في اطار المتابعة المستمرة للمشروعات التي تنفذها وزارة النقل اجتمع اليوم وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير برئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات في مجال صيانة واعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد من الطرق

حيث استعرض الوزير المعدلات الخاصة بأعمال الصيانة الجسيمة لرافد جمصة /المنصورة بطول 50 كم ورفع كفاءة طريق الزعفرانة/ راس غارب وحماية وتأمين الطريق من أخطار السيول (مرحلة ثانية) من كم 45 حتى رأس الغارب ) ورفع كفاءة طريق مرسى علم /ادفو وتعديلات المنحنيات الخطرة من كم 20 حتى كم40 ورفع كفاة نفس الطريق وتعديل المنحنيات الخطرة في المسافة من كم 40حتى كم 60 بالاضافة الى معدلات تنفيذ الاعمال الخاصة برفع كفاءة المسافة من دهب حتى نويبع وكوبري دكرنس العلوي أعلى البحر الصغير لحل تقاطع طريق دمياط الشرقي مع طريق المنصورة /دكرنس

ووجه الوزير بان تتم تلك الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وان تتم على مدار الساعة وان يتم موافاته بتقارير فنية دورية عن تلك المعدلات مشيرا إلى أن الوزارة تسيير في اتجاهين بخصوص مشروعات الطرق والكباري الاول انشاء مشروعات جديدة مثل المشروع القومي للطرق ومحاور النيل والكباري الجديدة والثاني صيانة وتطوير واعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والكباري الحالية خاصة مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية بين المحافظات والإشراف على الطرق الداخلية التي تنفذها المحافظات

وخلال الاجتماع استعرض وزير النقل خطط تطوير نادي مدينة نصر التابع للهيئة العامة للطرق والكباري حيث وجه الوزير بضرورة العمل على تعظيم موارد النادي وان يتم تطويره باستمرار وان يدار بفكر استثماري للاستفادة من زيادة العوائد المادية لتحسين الخدمة المقدمة للأعضاء وان يكون مصنعا لتخريج ابطال قوميين في مختلف الالعاب التي يتم ممارستها داخل النادي

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