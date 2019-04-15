بالفيديو.. أول حفل لزواج «مثلي الجنسي» بالجزائر

15 أبريل 2019 - 05:38 م

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك و تويتر صور لمجموعة من «مثلي الجنس» الشواذ، في إحدى القاعات المخصصة لتنظيم الحفلات بالجزائر.

وقال النشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الصور تم التقطها فيما صار يعرف بأول حفل زفاف للشواذ في جمهورية الجزائر العربية.

وقد لاقت الصور انتشارا كبيرا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي و خلفت ردود أفعال غاضبة، معتبرين أن ذلك استفزاز لمشاعر دولة بأكملها في حين ذهب آخرون إلى القول بأن خروج هذه الصور في هذه المرحلة بالذات ليس أكثر من محاولة ممن سموهم بالذباب الإلكتروني.

وقال رواد مواقع التواصل، إن هذه محاولة لجعل الشعب الجزائري ينسى حراكه و مظاهراته من أجل الديمقراطية و الإنشغال بأخبار لا تغني ولا تسمن من جوع، فيما لم يصدر أي رد فعل رسمي من السلطات على هذه الصور.