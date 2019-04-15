داعية سلفي : هذا ما يشغل« الخوارج» بشأن مصر

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مطاوع
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قال حسين مطاوع الداعية السلفي انه كلما استقر الامر في مصر داخليا كلما زاد هجوم بعض الخوارج عليها من الخارج .

واكد مطاوع في تصريحات له علي موقع الفيس بوك ان الرئيس السيسي وضع مصر في مكانتها الطبيعية بين دول العالم قائلا"كلما استقر الأمر في مصر الحبيبة واستتب الأمن فيها كلما زاد عواء الخوارج ، وكلما وفق الله الرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع مصر في مكانتها الطبيعية بين دول العالم كلما علا صراخهم واشتدت آلامهم".

واكد مطاوع ان بعض اعداء مصر في الخارج ينسبون كل قبيحج لمصر الغالية قائلا"لا عداء لهم إلا مع مصر، ولا قضية تشغلهم إلا مصر ، ولا حاكما أقض مضاجعهم وألهبت سياطه ظهورهم إلا حاكم مصر ، كل بلية ورزية في العالم كله ينسبونها لمصر بغضا منهم لها وحقدا من نفوسهم المريضة عليها .


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