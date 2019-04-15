  • الإثنين 15 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:03 م
بحث متقدم
أحمد أحمد رئيس الكاف

فضيحة جنسية لرئيس «الكاف» مع 4 موظفات

الدكتور شوقي علام

فتوى رسمية عن المشاركة في الاستفتاء على «التعديلات»

عبد العال ومرتضى

«عبد العال» لـ«رئيس الزمالك»:«حصانتك في خطر»

المغامسي يغرد عن جولة " بن سلمان"

السعودية تشهد حدثًا تاريخيًا العام القادم

الرئيس السيسي وميركل "أرشيفية"

الرئيس يبحث أزمة ليبيا والسودان مع «ميركل»..هذا ما قالاه

الملك سلمان بن عبد العزيز

سر اجتماع الملك سلمان بـ40 أميرًا بعد لقاء وفد أمريكي مهم

جنش

شكوى رسمية تهدد بإعادة مباراة الزمالك وحسنية أغادير

واقعة خلع البنطلون

قرار من «الأوقاف» ضد أستاذ واقعة «خلع البنطلون»

أرشيفية

ارتفاع ضحايا اشتباكات ليبيا إلى 147 قتيلًا

صندوق النقد

«النقد الدولي» يحذر صانعي السياسات من الإضرار بالاقتصاد العالمي

خامنئي يهاجم حكام العرب بهذا التصريح

عرب وعالم

خامنئي - أرشيفية
خامنئي - أرشيفية

وكالات

أخبار متعلقة
#

«تطريف».. المتطرفين

#

"أديب" يستفز جماهير الأهلي بهذا التصريح المثير بعد الفضيحة

#

وزير النقل الجديد يتوعد الفاسدين بهذا التصريح المثير

#

حكام أجانب لـ «بيراميدز» والأهلي بالكأس

إيران

الدول العربية

المرشد

القضية الفلسطينية

هاجم المرشد الإيراني علي خامنئي، الإثنين، بعض زعماء الدول العربية، دون أن يحددهم، واتهمهم بأنهم "تواطؤوا في سفك دماء الفلسطينيين"، مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ووصفهم بأنهم "باتوا عبيدا".

وقال خامنئي، خلال استقباله للمشاركين في مسابقة قرآنية، إن "القرآن يقول: أشداء على الكفار، لكن بعض المسلمين نسوا هذه الآية كبعض الأشخاص في الدول الإسلامية الذين تواطؤوا مع أمريكا والصهاينة وسفكوا دماء الفلسطينيين وأضاعوا حقوقهم".

وأضاف خامنئي: "نسوا آية (أشداء على الكفار) وباتوا عبيدا للكفار وما نراه الآن أن بعض زعماء الدول العربية هم من هذا القبيل"، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) ووكالة "تسنيم".

وتابع خامنئي بالقول: "البعض الآخر نسوا آية (رحماء بينهم)، ويقومون بتكفير من يؤمن بالله والقرآن والكعبة ولم يكونوا رحماء فيما بينهم، بل يطلقون الحروب الداخلية، مضيفًا انظروا إلى سوريا واليمن، إن اليمن يقصف منذ 4 أعوام، ومن يقومون بالقصف هم مسلمون بالظاهر لكنهم لا يرحمون المسلمين".

واعتبر خامنئي أن إيران ستصبح أقوى في ظل العقوبات المفروضة عليها. وقال إن "ما يقوم به الأعداء اليوم ضد الجمهورية الإسلامية هو آخر ما يمكنهم القيام به من عداء، كلما زادوا الضغوط كلما زادت ارادتنا"، على حد تعبيره.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (5)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

«تطريف».. المتطرفين

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» «البنا» حكمًا لمباراة الهلال السوداني والنجم
» بث مباشر.. مباراة أهلي جدة والهلال بالبطولة العربية
» ترزي يقتل نجارا ضبطه في أحضان زوجته
» 5 آلاف مشجع في مباراة الأهلي وبيراميدز
» العثور على جثة مصري فوق مبنى بالكويت
» تدريبات تأهيلية لـ«محارب» في مران الأهلي
» نائب أوروبي يدعو إلى إعادة التفاوض حول اتفاقية تجارية مع أمريكا
» الاتحاد السعودي يرفض العفو عن حسين السيد
» الكويت تبحث تعزيز التعاون مع أمريكا والعراق والأردن
» مؤمن زكريا يشارك في مران الأهلي
» محتجون يصدون محاولات لفض اعتصامهم بالسودان

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:58 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول